Турция назвала неприемлемым признание Россией ДНР и ЛНР

Министерство иностранных дел Турции заявило, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является неприемлемым шагом. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что решение Москвы нарушает Минские соглашения и «политического единства» Украины. «Решение Российской Федерации неприемлемо, мы отвергаем его», — отметили в министерстве. Ведомство также призвало все стороны «действовать разумно» на фоне сложившейся ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что границы страны останутся такими же, несмотря на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. «Мы на своей земле, мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны, мы ничего и никому отдадим», — отметил он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

