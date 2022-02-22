Совбез ООН приступил к обсуждению ситуации вокруг Украины

Совет безопасности ООН приступил к обсуждению ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание началось в 21:00 в понедельник, 21 февраля, (5:00 вторника, 22 февраля, по московскому времени). Инициаторами слушания стали Албания, Великобритания, Ирландия, Мексика, Норвегия, США, Украина и Франция.

От России участие в заседании принимает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он уже прибыл в штаб-квартиру ООН, однако от комментариев для прессы дипломат отказался.

Украину представляет постпред страны при всемирной организации Сергей Кислица.

Также ранее на заседание Совбеза ООН прибыла постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд, которая также не стала отвечать на вопросы СМИ.

Ранее сообщалось, что срочное заседание Совбеза ООН на фоне признания Россией независимости республик Донбасса запланировано на 5:00 22 февраля. С призывом срочно созвать заседание СБ ООН на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Перед этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.