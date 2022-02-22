Евросоюз назвал условия для продолжения диалога с Россией

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель назвал условия, на которых политическое объединение продолжит диалог с Россией. Он выразил готовность к этому, но не «в условиях военной угрозы», передает РИА Новости.

«У России есть озабоченности в области безопасности, давайте говорить об этом, но нельзя говорить, когда на границах страны сосредоточено 140 тысяч солдат. Сложно говорить под угрозой», — подчеркнул глава евродипломатии по итогам неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Париже.

Боррель добавил, что ЕС готов учитывать озабоченности России в области безопасности, равно как и любой другой страны.

Ранее стало известно, что Европейский союз расширил список антироссийских мер и ввел санкции против 27 физических и юридических лиц из России. Среди них — банки и организации, «финансирующие операции Москвы в Донбассе». Кроме того, санкции коснутся 351 депутата Госдумы. При этом европейские страны не планируют вводить меры персонально против президента России Владимира Путина.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

