Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Евросоюз назвал условия для продолжения диалога с Россией

Боррель заявил, что ЕС продолжит диалог с Россией, но не «в условиях военной угрозы»
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Tobias Hase/ Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель назвал условия, на которых политическое объединение продолжит диалог с Россией. Он выразил готовность к этому, но не «в условиях военной угрозы», передает РИА Новости.

«У России есть озабоченности в области безопасности, давайте говорить об этом, но нельзя говорить, когда на границах страны сосредоточено 140 тысяч солдат. Сложно говорить под угрозой», — подчеркнул глава евродипломатии по итогам неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Париже.

Материалы по теме:
Россия начала отвод войск от украинской границы. Как на это отреагировали политики в Европе и США?
Россия начала отвод войск от украинской границы.Как на это отреагировали политики в Европе и США?
16 февраля
Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали в США и Европе?
Россия признала независимость ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали в США и Европе?
00:00

Боррель добавил, что ЕС готов учитывать озабоченности России в области безопасности, равно как и любой другой страны.

Ранее стало известно, что Европейский союз расширил список антироссийских мер и ввел санкции против 27 физических и юридических лиц из России. Среди них — банки и организации, «финансирующие операции Москвы в Донбассе». Кроме того, санкции коснутся 351 депутата Госдумы. При этом европейские страны не планируют вводить меры персонально против президента России Владимира Путина.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о планах российских войск в Донбассе
Во Франции сочли естественным российское требование о гарантиях безопасности
Кремль рассказал об ответе на новые санкции Евросоюза
Во Франции рассказали о стараниях Макрона ради предотвращения войны на Украине
Минздрав продлил срок действия медсправок для иностранцев до одного года
Евросоюз объяснил введение санкций против России
Раскрыта мошенническая схема с присвоением квартир умерших москвичей
Сборная Грузии по регби анонсировала матч с Россией на украинском языке
Захарова отреагировала на санкции Евросоюза против России
В США оценили возможность избежать «трагической войны» на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.