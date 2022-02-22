В России оценили вероятность ввода войск в ЛНР и ДНР

Россия не планирует направлять своих военных на территоририю Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Так вероятность ввода войск в Донбасс оценил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, его слова приводит РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства призвал не спекулировать на упомянутую тему и указал, что военная помощь республикам предусмотрена договором, однако на данном этапе о подключении военного контингента речи не идет.

«Пока никто ничего не собирается никуда вводить. Если будет у нас угроза, тогда мы, конечно, окажем содействие в соответствии с договором, который ратифицирован», — заявил он, отвечая на вопрос о том, могут ли за возможным введением российских войск последовать прямые столкновения с украинскими военными.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских объяснил единогласное решение о признании ДНР и ЛНР.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Он объяснил это решение угрозой, которой подвергается население республик из-за действий Украины.