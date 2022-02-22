Зеленский назвал условие введения военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции с лидером Эстонии Аларом Карисом, что введет военное положение в случае «мощной войны» против Украины, передает ТАСС.

«Мы верим, что мощной войны против Украины не будет. И не будет широкой эскалации. Но если будут, то мы введем военное положение», — сказал он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

В Киеве действия Москвы назвали односторонним выходом из Минских соглашений и нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.