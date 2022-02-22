Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский назвал условие введения военного положения на Украине

Зеленский заявил, что введет военное положение в случае «мощной войны» против Украины

Фото: Matt Dunham / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции с лидером Эстонии Аларом Карисом, что введет военное положение в случае «мощной войны» против Украины, передает ТАСС.

«Мы верим, что мощной войны против Украины не будет. И не будет широкой эскалации. Но если будут, то мы введем военное положение», — сказал он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

В Киеве действия Москвы назвали односторонним выходом из Минских соглашений и нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Материалы по теме:
Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали в США и Европе?
Россия признала независимость ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали в США и Европе?
00:00
«Держаться будем, пока всех не убьют» В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. К чему готовятся защитники Донбасса?
«Держаться будем, пока всех не убьют»В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. К чему готовятся защитники Донбасса?
00:00

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Госдума одобрила соглашения с ДНР и ЛНР
Финляндия обсудит санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР
Тела двух российских школьниц нашли под окнами многоэтажки
Стало известно об осложнениях при COVID-19 у Татьяны Дорониной
Украина заявила о попытках России возродить СССР
Крокодил заживо съел купавшегося в реке мужчину на глазах у его друзей
Военный эксперт допустил проведение операции по принуждению Украины к миру
Следователи занялись побегом вора в законе Васи Бандита из-под домашнего ареста
Зеленский назвал условие введения военного положения на Украине
Россиянка попала в больницу из-за бездействия коммунальщиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.