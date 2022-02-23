В регионах продолжилась акция #СвоихНеБросаем

В российских регионах продолжается акция по поддержке решения президента России Владимира Путина признать ЛНР и ДНР. В рамках акции жители регионов проводят различные активности.

В частности, в Петропавловске-Камчатском состоялась акция в поддержку ДНР и ЛНР. Организаторами акции выступили волонтеры объединения «Сердце Камчатки». Активисты раздавали прохожим на улице бумажные фигурки в форме сердца и голубя с надписью «ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ!»

Возле скульптуры, посвященной Камчатским студенческим отрядам, расположенной на территории КГАУ «Дворец Молодежи» состоялся флешмоб в поддержку ДНР и ЛНР. Организатором акции выступило региональное отделение «Российские студенческие отряды». Бойцы Российских студенческих отрядов исполнили патриотические песни.

В Красноярском крае местный хайкинг совершил восхождение на самую высокую лестницу России под слоганом «Мывместе». Жители Каратузского района Красноярского края выражают полную поддержку народам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и решениям президента страны.

В городе Якутске был совершен автопробег в поддержку решения президента РФ о признании независимости ЛНР и ДНР.

В Магаданской области региональная общественная организация «Братина» провела акцию в поддержку жителей ЛНР и ДНР, и признания независимости республик. Кроме того, Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» провело акцию в поддержку жителей ЛНР и ДНР, и признания независимости республик.

Региональный штаб Магаданской области Национально-освободительного движения провел акцию в поддержку жителей ЛНР и ДНР, и признания независимости республик.

Колымское окружное казачье общество Уссурийского войскового казачьего общества (Уссурийского казачьего войска) провели акцию в поддержку жителей ЛНР и ДНР, и признания независимости республик.

Магаданская областная организация Российский Союз Молодежи провела акцию в поддержку жителей ЛНР и ДНР, и признания независимости республик. Акцию провели и представители Молодежного патриотического клуба «Наследие» провели акцию в поддержку жителей ЛНР и ДНР, и признания независимости республик.

В Республике Калмыкии молодежные и общественные организации Калмыкии, а также лидеры мнений проводят флешмоб в социальных сетях в поддержку действий президента РФ по признанию ЛДНР. «Присоединяюсь к акции в поддержку решения президента о признании ЛДНР. Это своевременное и единственно правильное решение. Своих не бросаем», - отметил Александра Веретило, волонтер. Общественные деятели и волонтеры Калмыкии организовали отправку гуманитарного груза беженцам.

Свою поддержку высказали общественные и политические деятели, ветераны Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики («Студенческое сообщество Карачаево-Черкесии организовало сегодня массовый флешмоб в поддержку жителей Донбасса!» #СвоихНеБросаем), Дагестана, РСО-Алании. В Ставропольском крае руководитель арт-студии Молодежного культурно-досугового центра «Пионер» Дмитрий Кубраков совместно с учениками на занятии создал рисунок дружбы в поддержку молодежи ДНР и ЛНР, солисты театра песни «Вива» концертно-творческого объединения «Аккорд» исполнили гимн Луганской Народной Республики, коллектив Ставропольского дворца детского творчества вышел на акцию в поддержку детей Донецка и Луганска.

Флэшмоб в социальных сетях «Своих не бросаем!» прошел в Ярославской области.