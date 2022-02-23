У 20-летнего российского хоккеиста обнаружили опухоль мозга

Генеральный менеджер клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского нападающего Родиона Амирова диагностировали опухоль головного мозга. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дубас заявил, что опухоль была обнаружена во время обследования и последующего лечения 20-летнего хоккеиста от другой травмы. На данный момент Амиров проходит лечение в Германии и не будет играть как минимум до конца этого сезона. Отмечается, что «Торонто» консультируется по вопросу лечения с уфимским «Салаватом Юлаевым», где игрок провел начало текущего сезона.

Амиров выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Салават Юлаев» с 2019-го по 2022 год. В этом сезоне он был задрафтован «Торонто». Спортсмен стал первым игроком в истории национальной команды, забившим в трех дебютных матчах подряд на этапах Евротура.

3 февраля 2020-го вратарь казахстанского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Снежные барсы» Вилен Прокофьев умер в 18 лет. Причиной смерти стала саркома Юинга (злокачественная опухоль костного скелета).