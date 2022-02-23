Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Бёрнли
Сегодня
22:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Уотфорд
Сегодня
22:30 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Атлетико М
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Бенфика
Сегодня
23:00 (Мск)
Аякс
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

У 20-летнего российского хоккеиста обнаружили опухоль мозга

У российского хоккеиста Родиона Амирова обнаружили опухоль мозга, он лечится в Германии

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Генеральный менеджер клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского нападающего Родиона Амирова диагностировали опухоль головного мозга. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дубас заявил, что опухоль была обнаружена во время обследования и последующего лечения 20-летнего хоккеиста от другой травмы. На данный момент Амиров проходит лечение в Германии и не будет играть как минимум до конца этого сезона. Отмечается, что «Торонто» консультируется по вопросу лечения с уфимским «Салаватом Юлаевым», где игрок провел начало текущего сезона.

Амиров выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Салават Юлаев» с 2019-го по 2022 год. В этом сезоне он был задрафтован «Торонто». Спортсмен стал первым игроком в истории национальной команды, забившим в трех дебютных матчах подряд на этапах Евротура.

3 февраля 2020-го вратарь казахстанского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Снежные барсы» Вилен Прокофьев умер в 18 лет. Причиной смерти стала саркома Юинга (злокачественная опухоль костного скелета).

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
ЕС принял санкции против России
Россиянка заметила гигантского таракана в престижном московском ресторане
США приготовили санкции для оператора «Северного потока-2»
На Украине заявили об отсутствии планов по созданию ядерного оружия
Курс гривны опустился до семилетнего минимума
У 20-летнего российского хоккеиста обнаружили опухоль мозга
В ООН заявили о несоответствии признания ДНР и ЛНР уставу организации
Трамп пожаловался на игры Путина с Байденом
Милонов призвал похоронить Ленина и сравнил его с занозой в сердце Москвы
Курс доллара превысил 81 рубль
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.