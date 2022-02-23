Сербия отказалась занимать сторону России в конфликте с Украиной

В разворачивающемся конфликте России и Украины Сербия не будет занимать ничью сторону и не нарушит братских отношений с Москвой. Об этом на собрании своей Социалистической партии Сербии заявил председатель Скупщины (парламента) Ивица Дачич, передает РИА Новости.

По его словам, политика Белграда абсолютно ясна — республика выступает за мир. Дачич заметил, что Сербия точно не будет участвовать в братоубийственной войне и ей нелегко видеть, как «два братских народа легко столкнуть в интересах третьих».

Политик указал, что конфликт с Россией и КНР противоречит интересам государства и народа, поэтому в этом отношении от республики не следует ждать никаких действий, и ничье давление ее к этому не принудит.

Он заметил, что сербы не помнят, чтобы кто-то лил слезы по поводу агрессии в адрес Югославии и по Косово в составе Сербии. А значит, никто сейчас не имеет морального права требовать от Белграда высказаться по поводу российско-украинского конфликта и занимать чью-то сторону. «Мы как народ всегда имели храбрость, чтобы сказать "нет", если за что и благодарить турок-османов, это за то, что научили нас говорить "Йок!"» — заключил спикер парламента.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пожаловался, что на республику оказывают сильнейшее давление с требованием поддержать санкции после того, как России решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). При этом он заметил, что принятое Москвой решение разрушает нынешнюю архитектуру безопасности всего мира, а также подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины.

Обстановка вокруг Украины изменилась после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 21 февраля. На следующий день его ратифицировали обе палаты российского парламента. Сразу после этого о своих санкциях объявили Великобритания, Евросоюз и США.