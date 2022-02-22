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Сербия пожаловалась на давление после решения России признать ДНР и ЛНР

Президент Сербии Вучич заявил о давлении на страну после решения России признать ДНР и ЛНР
Александр Вучич

Александр Вучич . Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink пожаловался на давление после решения России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это приводит Сербию «в ситуацию с многочисленными вызовами». Он отметил, что политическое давление на страну после решения Москвы станет намного сильнее. «Только то, что я в последние три дня пережил, подтверждает мои слова, а я уже 10 лет у власти и прошел через много всего и разные виды давления», — сказал политик.

Вучич добавил, что решение России разрушает нынешнюю архитектуру безопасности всего мира.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд стран, включая США, заявили о введении санкций против России.

Марина Совина
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