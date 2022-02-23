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Цены на газ в Европе дошли до тысячи долларов

Биржевая стоимость газа в Европе превысила тысячу долларов за тысячу кубометров

Фото: Vitaliy Hrabar / Reuters

На фоне отказа Германии от продолжения сертификации газопровода «Северный поток-2» стоимость газа в Европе вновь дошла до тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

На максимуме стоимость топлива превысила 1012 долларов. По состоянию на 15:30 по московскому времени цена на мартовский фьючерс скорректировалась до 1010 долларов.

Накануне зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал Европе резкий рост цен на газ в будущем, до уровне две тысячи евро за тысячу кубометров. Таким образом, объяснил чиновник в Twitter, европейцы благодаря своему решению войдут в «новый мир».

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В свою очередь госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заметил, что прекращение сертификации «Северного потока-2» не повлияет на рост цен в Европе, так как газ по этому маршруту в любом случае не шел. Он подчеркнул, что дальнейшая судьба проекта зависит от действий России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в конечном итоге стороны решат обойтись без санкций и поставки по газопроводу начнутся. В Европе дают понять, что такой исход возможен только при исполнении Россией международных обязательств.

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Платон Щукин
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