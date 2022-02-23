В Германии предрекли «самоубийство» Европы при отказе от «Северного потока-2»

Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар оценил последствия введения санкций против российского газопровода «Северный поток-2». В интервью «Вечерней Москве» он прокомментировал решение правительства ФРГ приостановить сертификацию проекта.

Рар назвал «судорожной» потребность европейских стран в дополнительных поставок газа из России, который заполнит полупустые хранилища. Он предрек Европе самоубийство при отказе от «Северного потока-2».

«Никто санкции против российского газа вводить не будет. Это самоубийственно. Поэтому пока Германия для того, чтобы сохранить лицо, показать, что она Россию хочет наказать за, как здесь говорится, нарушение международного права, вводит эту санкцию как самую жесткую», —подчеркнул эксперт.

Политолог предположил, что действия Берлина в отношении «Северного потока-2» не повлияют на ситуацию, поскольку газопровод еще не был введен в эксплуатацию. Он заявил, приостановка сертификации проекта является временной мерой. ППо мнению Рара, контрсанкции России могут стать «очень жесткими».

«России путь в Европу никто не закроет, просто наказывают санкциями временно. Пытаются во всяком случае. Последнего слова о "Северном потоке-2" не сказано. Его в любой момент можно подключить, и он может заработать», — отметил специалист.

О срочной приостановке сертификации заявил канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля. Он объяснил, что европейское сообщество не может принять позицию России, которая признала ДНР и ЛНР, поэтому ему приходится реагировать.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы, критикуя ее за принятое решение.