Минфин России объявил о мерах поддержки в связи с санкциями США

В рамках укрепления стабильности на рынке госдолга Министерство финансов России приняло решение изменить подход к проведению аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). О новых мерах поддержки экономики в связи с санкциями США говорится на сайте ведомства.

В ближайшие недели размещение ОФЗ будет проводиться только с учетом ситуации на рынке, то есть вводится гибкий график. В Минфине объявили, что имеют на казначейском счете достаточное для этого количество временно свободных средства, а снижение волатильности на рынке позволит разместить облигации с более низким уровнем процентного риска.

Также после 22 февраля размещать гособлигации станут только с помощью эмиссии новых выпусков ценных бумаг, от доразмещения выпусков, зарегистированных ранее этой даты, в ведомстве отказались. Такое решение позволит снизить риск вынужденных продаж ОФЗ со стороны отдельной категории нерезидентов, считают чиновники.

Также в Минфине одобрили озвученные накануне меры Центробанка по поддержке финансовых организаций. Им разрешили временно не учитывать изменение текущей рыночной стоимости ценных бумаг, чтобы более плавно адаптироваться к новым условиям. В министерстве не исключили, что предложат совместно с ЦБ дополнительные меры поддержки, если ситуация на финансовых рынках того потребует.

Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях в отношении России 22 февраля. Поводом для них стало признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Минфин США отрежет от системы долларовых расчетов госкорпорацию ВЭБ.РФ, опорный банк российской оборонки Промсвязьбанк и десятки их дочерних организаций, в том числе московский футбольный клуб ЦСКА. В вопросе госдолга американским финансовым институтам запрещаются сделки на первичном и вторичном рынках ОФЗ или с валютными суверенными евробондами, выпущенными после 1 марта 2022 года. Кроме того, весь российский сектор финансовых услуг теперь входит в список отраслей, против участников которых возможны блокирующие санкции.