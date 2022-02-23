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Раскрыты планируемые изменения в правилах фигурного катания

Техком ISU предложил реформировать правила оценивания компонентов в фигурном катании

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) выдвинул на конгресс организации предложение о реформировании правил оценивания компонентов в фигурном катании. Информацию раскрыл «Матч ТВ».

ISU предложил оставить три компонента вместо пяти: навыки катания, композицию и новый компонент — презентацию. В него, будут включены некоторые элементы перформанса и интерпретации музыки. Также техком хочет изменить критерии оценивания компонентов. Изменения были разработаны рабочей группой ISU под руководством россиянки Аллы Шеховцовой.

Конгресс ISU пройдет летом 2022 года на Пхукете.

В прошлом году стало известно о желании ISU поднять возрастной ценз в фигурном катании. Они хотят, чтобы одиночницы смогли переходить во взрослое катание с 17 лет вместо 15. Вопрос рассмотрят на конгрессе ISU в 2022 году. Если инициатива будет одобрена, то новые правила вступят в силу в сезоне-2023/2024.

Анастасия Борисова
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