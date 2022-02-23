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Япония объявила о введении санкций против России

Премьер Японии Кисида объявил о санкциях против России из-за ситуации вокруг Украины

Фото: Pixabay

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о введении санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет ТАСС.

Так, страна приостанавливает выдачу виз представителям Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) в рамках санкций против России. Кроме того, санкции Токио касаются суверенного долга России и предусматривают запрет на выпуск новых облигаций в Японии.

Премьер Японии призвал Россию вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Ранее стало известно, что Европейский союз расширил список антироссийских мер и ввел санкции против 27 физических и юридических лиц из России. Среди них — банки и организации, «финансирующие операции Москвы в Донбассе». Кроме того, санкции коснутся 351 депутата Госдумы. Вслед за ЕС о введении санкций против РФ объявил президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Марина Совина
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