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Украина заявила об упущенном под давлением решении проблемы с ядерным оружием

Глава МИД Украины Кулеба счел, что в 1994 году можно было решить проблему ядерного оружия
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Bernd von Jutrczenka/ Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об упущенном в 1994 году решении проблемы с ядерным оружием для Киева. По его словам, ситуация могла бы сложиться иначе, если бы не совместное давление США и России, передает РИА Новости.

«Хотя я не хочу спекулировать по поводу прошлого — что можно было бы, а что нельзя, однако в то время более разумное решение можно было бы найти, если бы США вместе с Россией не заняли бы совместной позиции лишить Украину ее ядерного оружия», — подчеркнул украинский министр иностранных дел.

Ранее Кулеба посчитал ошибкой отказ страны от ядерного оружия. «Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это», — подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности обнародовал планы, связанные с пересмотром отказа Украины от ядерного оружия. По его словам, если саммит стран-участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантий безопасности, то Киев признает документ недействительным.

Марина Совина
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