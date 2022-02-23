Постпред США при ООН жестом оценила изолированность России

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании по Украине жестом ответила на вопрос СМИ о России, пишет РИА Новости.

В зале Генеральной Ассамблеи ООН обсуждали тему Украины. Когда пресса спросила, считает ли американский постпред изолированность России достаточной, она, покидая зал, показала большой палец.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании раскритиковал генсека организации Антониу Гутерриша. По его оценке, Гутерриш ни разу во время конфликта не выступил за налаживание прямого контакта между Киевом и Донбассом.

Ранее в ООН заявили о несоответствии признания ДНР и ЛНР основным принципам устава организации. Он отметил, что считает действия РФ идущими вразрез с резолюциями Генеральной ассамблеи, которые поддерживают территориальную целостность государств.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что заявления генерального секретаря ООН о ситуации на востоке Украины не соответствуют его статусу и полномочиям по уставу организации. Он добавил, что российские дипломаты довели до Гутерриша оценку Москвы его заявлений.