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В ООН заявили о несоответствии признания ДНР и ЛНР уставу организации

Генсек ООН Гутерриш заявил, что признание ДНР и ЛНР идет вразрез с уставом организации

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не соответствует основным принципам устава организации, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

«В частности, я бы отметил принцип суверенного равенства государств и утверждение, что территориальная целостность и политическая независимость государства неприкосновенны», — сказал он. Гутерриш заявил, что считает действия России также идущими вразрез с резолюциям Генеральной ассамблеи, которые поддерживают территориальную целостность государств.

Ранее генсек ООН сказал, что происходящее в Донбассе не является геноцидом, а российских военных, в случае введения их в Донбасс, нельзя будет считать миротворческим контингентом.

В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления генерального секретаря ООН о ситуации на востоке Украины не соответствуют его статусу и полномочиям по уставу организации. Он добавил, что российские дипломаты довели до Гутерриша оценку Москвы его заявлений.

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21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

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Алина Гончарова
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