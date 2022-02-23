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В Совфеде назвали подлогом слова главы МИД Украины о ядерном оружии

Сенатор Пушков назвал подлогом слова Дмитрия Кулебы об украинском ядерном арсенале

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал прямым подлогом заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об украинском ядерном арсенале. По его словам, высказываясь о разоружении страны, Кулеба принимал желаемое за действительное. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«И, разумеется, от исхода событий вокруг далекого Донбасса никоим образом не зависят ни безопасность, ни перспективы США как мировой державы», — отметил он, добавив, что рвущаяся в НАТО Украина не отвечает подлинным интересам безопасности США, так как способна вовлечь Соединенные Штаты в крупный военный конфликт.

«Так что соображение, высказанное в Америке главе МИД Украины, с точки зрения национальных интересов США намного правильнее , чем пропагандистский ответ Кулебы», — заключил Пушков.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил об упущенном в 1994 году решении проблемы с ядерным оружием для Киева. По его словам, ситуация могла бы сложиться иначе, если бы не совместное давление США и России

21 февраля в ходе интервью американскому телеканалу CBS глава украинского МИД заявил, что считает ошибкой отказ страны от ядерного оружия.

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Варвара Кошечкина
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