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В США назвали условие для дипломатии с Россией

Белый дом заявил о готовности США к дипломатии с Россией при деэскалации на Украине
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы взаимодействовать с Россией в дипломатическом ключе. Это касается и контактов на высшем уровне, передает РИА Новости.

На регулярном брифинге для журналистов Псаки назвала условие для дипломатией с Россией и заявила о готовности США к диалогу при деэскалации на Украине.

«Мы будем сохранять открытость дипломатическим контактам, если и когда они пойдут на деэскалацию. Контакты между президентами (Байденом и Путиным, безусловно, остаются возможными», — подчеркнула она.

Псаки также оценила вероятность встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. «На данном этапе это, безусловно, в планах не значится», — отметила она.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он отменил встречу с главой МИД России Сергея Лаврова, запланированная на 24 февраля. По словам американской стороны, беседа не имеет смысла.

На встрече 24 февраля Блинкен и Лавров планировали разработать вопросы для саммита Байдена и Путина. Главы государств приняли предложение французского коллеги Эммануэля Макрона встретиться в Европе. Сообщалось, что саммит президентов состоится только в том случае, «если Россия не вторгнется на Украину».

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими

Марина Совина
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