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Спрогнозирован ответ НАТО на ввод войск России в Донбасс

Экс-чиновник НАТО Уильямс заявил, что альянс расширит военное присутствие на востоке

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В ответ на ввод российских войск в Донбасс НАТО ускорит подготовку и строительство собственной системы коллективной обороны, расширив военное присутствие на востоке Европы. Такую реакцию альянса спрогнозировал Николас Уильямс, старший научный сотрудник аналитического центра European Leadership Network и экс-чиновник НАТО, в интервью «Ленте.ру».

По его словам, Североатлантический альянс может развернуть свои силы от Прибалтики до Болгарии, при этом контингенты США и других западных стран-членов альянса можно будет при необходимости достаточно быстро увеличить.

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Уильямс заявил, что это не станет возвратом к тому уровню военного присутствия, который существовал во времена холодной войны, психологический эффект от этого шага будет ощутимым. «Перезагрузка или пересмотр отношений между НАТО и Россией в обозримом будущем выглядит крайне маловероятным», — резюмировал специалист.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик подрывает усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине и предостерег Москву от разжигания конфликта. Он также сообщил, что 100 самолетов НАТО находятся в состоянии повышенной готовности.

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Валентина Шварцман
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