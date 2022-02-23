На Украине заявили об отсутствии планов военного наступления на Донбасс

Украина не планирует и не планировала военное наступление на Донецкую и Луганскую народные республики, провокации и акты саботажа. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, пишет ТАСС.

По его словам, кризис вокруг Украины был создан Россией в одностороннем порядке. Обвинения Москвы в адрес Киева Кулеба назвал абсурдными. Глава МИД также подчеркнул, что «Украина никогда никому не угрожала и никого не атаковала».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что решение признать республики Донбасса последовало из-за невыполнения Украиной своих обязательств по комплексу мер, одобренному резолюцией Совета безопасности.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.