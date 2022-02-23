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В ЦСКА отреагировали на попадание под американские санкции

Гендиректор ЦСКА Бабаев заявил, что клуб нормально функционирует, несмотря на санкции

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал неожиданным решение Минфина США о введении санкций в отношении московского клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации», — заявил Бабаев. Он также подчеркнул, что армейцы будут действовать, исходя из тезиса о том, что спорт вне политики.

22 февраля Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний. ЦСКА попал под санкции как актив банка ВЭБ. Как следствие, футболисты не смогут вести бизнес в США, например, исключается возможность подписания рекламных контрактов с американскими фирмами.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) имеет в активе 30 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице. 26 февраля армейцы в первом матче после зимней паузы встретятся со «Спартаком».

Алексей Гусев
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