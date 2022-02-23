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СКР выявил ответственных за применение запрещенных средств в Донбассе

СКР установил 85 лиц из ВСУ, ответственных за применение запрещенных средств в Донбассе

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) выявил 85 лиц из Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также других структур, отдающих приказы о применении запрещенных средств ведения войны в Донбассе, сообщает ведомство.

«На основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса. В ходе следствия уже установлены конкретные лица — те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их исполняет. В настоящее время следствием установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в СКР, власти Киева и представители военизированных формирований, пренебрегая нормами международных актов, «продолжают уничтожать мирное население», не прекращая постоянные обстрелы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ведомстве заявили, что судебный процесс над военными преступниками обязательно должен состояться. Список фигурантов дел будет и дальше пополняться.

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19 февраля в СКР сообщили, что российские следователи и криминалисты отправились в Ростовскую область для расследования преступлений ВСУ. Они займутся опросом свидетелей и очевидцев и сформируют доказательственную базу.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Народные республики и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию.

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Алина Гончарова
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