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Спикер палаты представителей США перепутала Украину с Венгрией

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси перепутала Украину с Венгрией

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси перепутала страны во время еженедельной пресс-конференции. Видео опубликовано на YouTube-канале GOP War Room.

Описывая геополитическую ситуацию на востоке Европы, она назвала Украину Венгрией. «Если вы посмотрите на карту и увидите Венгрию, как она окружена. Россия, Белоруссия, Крым, который они захватили и который все еще представляет угрозу для Украины. Вы потом увидите Польшу, Румынию и все эти страны, в которых наблюдается влияние России», — заявила Пелоси.

Ранее официальный представитель США в ООН перепутала Донбасс с Крымом. В своем интервью телеканалу «Би-би-си» она заявила, что, согласно Минским соглашениям, Россия должна покинуть Крым. Позже в пресс-службе представительства уточнили, что речь идет об областях на востоке Украины.

Ксения Назарова
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