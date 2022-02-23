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Горно-металлургические предприятия Донбасса решили усилить торговлю с Россией

Горно-металлургические предприятия активизируют торговлю с РФ после признания ДНР и ЛНР

Фото: PIxabay

Горно-металлургические предприятия Донбасса решили усилить торговлю с Россией после признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании Южного горно-металлургического комплекса.

«Совершенно точно, признание ДНР и ЛНР Россией и последующее неизбежное повышение уровня взаимодействия экономик республик с экономикой Российской Федерации окажут позитивное влияние и на рост производства, и на товарооборот предприятий ЮГМК с Россией», — добавили в пресс-службе компании.

Предприятия Донбасса выразили надежду на активизацию торговли и упрощение взаимодействия с российской экономикой, что окажет исключительно позитивное влияние на их деятельность.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. Решение главы государства было единогласно поддержано Госдумой и Советом Федерации.

МИД России сообщил, что Москва установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками.

Марина Совина
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