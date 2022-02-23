Украина подготовит новые санкции в отношении России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев подготовит новые санкции в отношении России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он заявил в эфире украинского телеканала ICTV, передает РИА Новости.

«Правительство готовит соответствующие предложения для СНБО, и Верховная Рада по итогам нашей встречи, как мы понимаем, завтра будет рассматривать соответствующий пакет», — сказал украинский премьер, говоря о новых санкциях Киева в отношении России.

При этом он не уточнил, какие именно ограничения против России украинский кабмин намерен предложить.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал санкции, которые ранее ввели США против России, достаточно «сильными», если рассматривать их как первый шаг. По его словам, из бесед, которые состоялись в ходе визита в Вашингтон, он вынес, что США готовы наращивать давление на Россию в случае продолжения эскалации.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.