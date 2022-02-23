В ЦАР заявили о сохранении жизней благодаря признанию ДНР И ЛНР

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера прокомментировал решение России о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), сообщает РИА Новости.

Туадера допустил, что признание Россией ДНР и ЛНР позволит сохранить жизни, а также предотвратит насилие.

«Я думаю, что это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, это решение направлено на сохранение жизни людей. Это решение поддерживается многими, потому что оно направлено на то, чтобы избежать насилия и потерю человеческих жизней», —заявил он.

Ранее Венесуэла поддержала признание Россией ДНР и ЛНР. Президент страны Николас Мадуро призвал к поиску дипломатических путей для деэскалации в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

