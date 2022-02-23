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Глава МИД Украины призвал к очередной волне санкций для сдерживания России

Глава МИД Украины Кулеба: наступило время для следующей волны санкций против России
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ввести новые санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Кулеба выразил благодарность США, Великобритании и Канаде за уже введенные ограничительные меры против Москвы из-за ситуации в Донбассе. Тем не менее он отметил, что этого все еще недостаточно для сдерживания России. Министр подчеркнул, что поддерживает подход Вашингтона, заключающийся в поэтапном наложении санкций.

Помимо этого, он добавил, что ограничительные меры против Москвы имеют смысл, только когда сдерживают ее от дальнейших действий. «Так что время для следующей волны санкций наступило», — заявил глава МИД Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев подготовит новые санкции в отношении России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). «Правительство готовит соответствующие предложения для СНБО, и Верховная Рада по итогам нашей встречи, как мы понимаем, завтра будет рассматривать соответствующий пакет», — сказал украинский премьер, говоря о новых санкциях Киева в отношении России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
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