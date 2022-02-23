Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, ныне депутат Госдумы Светлана Журова оценила вероятность отмены международных соревнований в России из-за обострения политической обстановки. Ее цитирует «РБ Спорт».

«Самое интересное, ничего такого не было, когда была подобная ситуация в Крыму. Там были санкции, но спорт никто не трогал», — сказала Журова. По ее мнению, в этот раз политики решили, что одних санкций мало.

«В России пройдет много соревнований. Как они собираются все массово бойкотировать? Возможно, у нас заберут все», — заявила депутат. Она отметила, что стоит помнить о юридических нюансах, которые невозможно отменить. Журова подчеркнула, права Россия, а не те страны, которые рекомендуют не приезжать и не проводить турнир.

Ранее 22 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что не планирует переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Финал турнира должен пройти 28 мая.

В этот же день вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, курирующий вопросы безопасности, предложил бойкотировать международные спортивные соревнования, проводимые в России. Он посчитал, что это создаст проблемы для страны.