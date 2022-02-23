Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Бёрнли
Сегодня
22:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Уотфорд
Сегодня
22:30 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Атлетико М
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Бенфика
Сегодня
23:00 (Мск)
Аякс
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Журова оценила вероятность отмены международных соревнований в России

Депутат Госдумы Журова рассказала о возможной отмене международных соревнований в России

Фото: РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, ныне депутат Госдумы Светлана Журова оценила вероятность отмены международных соревнований в России из-за обострения политической обстановки. Ее цитирует «РБ Спорт».

«Самое интересное, ничего такого не было, когда была подобная ситуация в Крыму. Там были санкции, но спорт никто не трогал», — сказала Журова. По ее мнению, в этот раз политики решили, что одних санкций мало.

«В России пройдет много соревнований. Как они собираются все массово бойкотировать? Возможно, у нас заберут все», — заявила депутат. Она отметила, что стоит помнить о юридических нюансах, которые невозможно отменить. Журова подчеркнула, права Россия, а не те страны, которые рекомендуют не приезжать и не проводить турнир.

Ранее 22 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что не планирует переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Финал турнира должен пройти 28 мая.

В этот же день вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, курирующий вопросы безопасности, предложил бойкотировать международные спортивные соревнования, проводимые в России. Он посчитал, что это создаст проблемы для страны.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Раде допустили «аннексию» территорий со стороны трех стран
Футболист «Ювентуса» получил двойной перелом ноги в матче Лиги чемпионов
ФБР предупредило бизнесменов об атаках российских хакеров на фоне санкций
В ФРГ допустили полную остановку «Северного потока-2»
Журова оценила вероятность отмены международных соревнований в России
МВД предложило высылать мигрантов за пьяное вождение
Байдена обвинили в потворстве украинскому кризису
В ЛНР раскрыли подробности взрыва близ троллейбусного депо в Луганске
Медведев обматерил соперника на турнире в Мексике
Китай и Россию назвали главными гарантами безопасности и мира
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.