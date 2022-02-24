В Швейцарии начнут покрывать самолеты «акульей кожей»

Крупнейшая авиакомпания Швейцарии SWISS начнет использовать покрытие для самолетов, свойства которого близки к коже акул. С помощью новой технологии AeroSHARK организация планирует сократить вред, наносимый окружающей среде авиацией.

Покрытие AeroSHARK — разработка немецких инженеров из авиакомпании Lufthansa и химического концерна BASF. Это клейкая пленка, которая снижает аэродинамическое сопротивление и расход топлива, в результате чего при работе самолета уменьшается объем выбросов углекислого газа (CO2). Дополнительный слой имеет ребристую форму, а по структуре напоминает акулью кожу.

По подсчетом SWISS, использование такого покрытия на 12 авиалайнерах модели Boeing 777 сократит расход топлива на 1,1 процента — то есть на 4800 тонн в год. В таком случае годовой объем выбросов CO2 снизится на 15,2 тысячи тонн — такой же вред планете наносят 87 рейсов, следующих по маршруту Цюрих-Мумбаи. Lufthansa также используют пленку на десяти своих самолетах. Компания ожидает, что таким образом сэкономит 3700 тонн топлива и уменьшит выбросы углекислого газа в окружающую среду на 11,7 тысячи тонн за один год.

В декабре 2021 года самолет компании S7 Airlines впервые в России совершил полет на экологичном топливе. Авиалайнер заправили реактивным топливом и «устойчивым авиатопливом» (SAF) — SAF составляло десять процентов смеси. Это помогло сократить выбросы CO2 при перелете из Тулузы в Москву на 1,7 тонны, или семь процентов.