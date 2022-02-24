Подтвержден риск тромбоза после вакцины AstraZeneca

Британские ученые обнаружили, что вакцина от COVID-19 производства компании AstraZeneca увеличивает риск одного вида тромбозов. Эти выводы подтверждает исследование, опубликованное в журнале PLoS Medicine.

Медики проанализировали 21 миллион англичан, которые получили две дозы прививки с декабря 2020 года и по март 2021 года. После этого специалисты соотнесли полученную информацию с данными непривитых британцев, а также со статистикой заболеваемости тромбозами до начала пандемии.

Исследователи пришли к выводу, что риску возникновения закупорки сосудов и тромбоцитопении подвержены только пожилые пациенты. Кроме того, вакцина AstraZeneca может вызывать только один вид тромбоза, того, который поражает внутричерепные вены. Как показали результаты научной работы, прививка этим препаратом повышала вероятность появления тромбоза в сосудах головы примерно в 2,2 раза, что не выявлялось у непривитых граждан, а также не характерно при использовании вакцины Pfizer.

В феврале 2021 года российские кардиологи из Московского научно-исследовательского института имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора разработали новый способ диагностики развития тромбоза у больных коронавирусной инфекцией. Метод был основан на обнаружении эндотелина-1, который образуется в крови в ответ на внедрение вируса в сосуды.