Обвиняемого в убийстве бывшей жены российского депутата отправили под арест

Карталинский городской суд в Челябинской области отправил в СИЗО 32-летнего Николая Швеца, обвиняемого в убийстве бывшей жены и в покушении на убийство ее коллеги на станции РЖД. Об этом в четверг, 24 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, преступление было совершено в 18:25 по местному времени 21 февраля на Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. Россиянин выстрелил из гладкоствольного ружья 12-го калибра в 34-летнюю бывшую супругу, которая работала приемосдатчицей груза и багажа. После этого он ранил в лицо и руку ее 48-летнего коллегу, который пытался ему помешать. Женщина скончалась на месте, а второго пострадавшего отвезли в реанимацию. Стрелок уехал с места преступления на машине, но вскоре был задержан.

Позже стало известно, что мужчина занимает должность заместителя председателя совета депутатов Полтавского сельского поселения Карталинского района, а его брат — председатель этого совета. В отношении арестованного возбуждено дело по статье 10 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух лиц»).