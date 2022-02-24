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Обвиняемого в убийстве бывшей жены российского депутата отправили под арест

В Челябинской области застрелившего бывшую жену на станции РЖД депутата отправили в СИЗО

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Карталинский городской суд в Челябинской области отправил в СИЗО 32-летнего Николая Швеца, обвиняемого в убийстве бывшей жены и в покушении на убийство ее коллеги на станции РЖД. Об этом в четверг, 24 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, преступление было совершено в 18:25 по местному времени 21 февраля на Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. Россиянин выстрелил из гладкоствольного ружья 12-го калибра в 34-летнюю бывшую супругу, которая работала приемосдатчицей груза и багажа. После этого он ранил в лицо и руку ее 48-летнего коллегу, который пытался ему помешать. Женщина скончалась на месте, а второго пострадавшего отвезли в реанимацию. Стрелок уехал с места преступления на машине, но вскоре был задержан.

Позже стало известно, что мужчина занимает должность заместителя председателя совета депутатов Полтавского сельского поселения Карталинского района, а его брат — председатель этого совета. В отношении арестованного возбуждено дело по статье 10 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух лиц»).

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Елизавета Новикова
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