Раскрыты последствия лесных пожаров из-за изменения климата

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) раскрыли, что лесные пожары, которые из-за изменения климата возникают все чаще, оказывают значительное влияние на уровень воды в близлежащих реках и ручьях даже спустя годы. Последствием этого является высокий риск переполнения водохранилищ и сопутствующих наводнений. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи изучили речной сток — объем воды, прошедший через створ (поперечное сечение водостока — прим. «Ленты.ру») за единицу времени, — и климатические данные для 179 речных бассейнов на западе США. Все рассматриваемые районы пострадали от лесных пожаров в период с 1984 по 2020 год.

Оказалось, что речной сток в годы после пожара, как правило, был выше, чем ожидалось, исходя исключительно из климатических условий. При этом более крупные пожары, сопровождались более значительным и долговременным увеличением речного стока. В бассейнах, где сгорело более 20 процентов леса, речной сток был на 30 процентов больше, чем ожидалось, в среднем в течение шести лет.

Усиление речного стока связано с выгоранием растительности, которая в противном случае вытягивала бы воду из почвы и блокировала большую долю осадков до того, как они достигли земли. Интенсивные лесные пожары также могут «поджаривать» почвы, временно делая их водоотталкивающими. Для засушливых регионов пожары увеличивают доступность к водным ресурсам, однако в остальном они способствуют оползням, наводнениям и загрязнению воды.