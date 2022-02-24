Монсон отреагировал на поражение от Емельяненко в бою на голых кулаках

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон подвел итоги поединка против россиянина Александра Емельяненко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен очень высоко оценил степень своей готовности к бою. «Сегодня Александр был лучше меня. Он дрался хорошо. Я разочарован, но я сделал все, что мог», — заявил Монсон после поражения.

51-летний Монсон и 40-летний Емельяненко возглавили турнир организации Hardcore Fighting 23 февраля. Они провели бой на голых кулаках. Несмотря на разницу в габаритах и весе, Емельяненко не сумел нокаутировать оппонента. При этом поединок закончился победой россиянина.

Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA.