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Спорт

Монсон отреагировал на поражение от Емельяненко в бою на голых кулаках

Монсон заявил, что разочарован поражением от Емельяненко, но сделал все, что мог

Кадр: @jeff_monson_official

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон подвел итоги поединка против россиянина Александра Емельяненко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен очень высоко оценил степень своей готовности к бою. «Сегодня Александр был лучше меня. Он дрался хорошо. Я разочарован, но я сделал все, что мог», — заявил Монсон после поражения.

51-летний Монсон и 40-летний Емельяненко возглавили турнир организации Hardcore Fighting 23 февраля. Они провели бой на голых кулаках. Несмотря на разницу в габаритах и весе, Емельяненко не сумел нокаутировать оппонента. При этом поединок закончился победой россиянина.

Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA.

Алексей Гусев
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