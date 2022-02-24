Монсон отреагировал на поражение от Емельяненко в бою на голых кулаках
Монсон заявил, что разочарован поражением от Емельяненко, но сделал все, что мог
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон подвел итоги поединка против россиянина Александра Емельяненко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Спортсмен очень высоко оценил степень своей готовности к бою. «Сегодня Александр был лучше меня. Он дрался хорошо. Я разочарован, но я сделал все, что мог», — заявил Монсон после поражения.
51-летний Монсон и 40-летний Емельяненко возглавили турнир организации Hardcore Fighting 23 февраля. Они провели бой на голых кулаках. Несмотря на разницу в габаритах и весе, Емельяненко не сумел нокаутировать оппонента. При этом поединок закончился победой россиянина.
Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA.