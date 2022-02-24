В Белом доме заявили о лежащем мертвым грузом на дне моря «Северном потоке-2»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что заявления США об остановке газопровода «Северный поток-2» касаются лишь настоящего времени. Об этом она заявила на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, на данный момент «Северный поток-2» не продвигается. «В настоящее время он лежит мертвым грузом на дне моря», — отметила представитель президента.

Псаки, отвечая на вопрос журналиста, является ли остановка проекта вечной, также сказала, что пока не собирается рассказывать, на каком этапе Вашингтон находится в этом отношении.

Ранее Министерство финансов США установило срок завершения всех операций с компанией-оператором газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Минфин ввел санкции против компании и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Согласно предписанию ведомства, завершить все операции с Nord Stream 2 AG необходимо до 2 марта 2022 года.

23 февраля президент США Джо Байден заявил, что страна ввела санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Ограничения также коснулись должностных лиц этой организации.

