Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кулеба рассказал об игнорировании Западом призывов заморозить «Северный поток-2»

Кулеба: Украина годами призывала заморозить «Северный поток-2», никто нас не слушал
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Pool / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Киев годами призывал заморозить проект газопровода «Северный поток-2», однако западные страны игнорировали его предложения. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV, запись опубликована в Twitter.

По его словам, если бы санкции против «Северного потока-2» ввели раньше, то, возможно, можно было бы избежать ситуации, которая сложилась на данный момент.

Ранее Министерство финансов США установило срок завершения всех операций с компанией-оператором газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Минфин ввел санкции против компании и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Согласно предписанию ведомства, завершить все операции с Nord Stream 2 AG необходимо до 2 марта 2022 года.

23 февраля президент США Джо Байден заявил, что страна ввела санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Ограничения также коснулись должностных лиц этой организации.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе
Россияне раскрыли свое отношение к четырехдневке
Диетолог предупредила о возможном «замедлении» мозга из-за кофе
Взрывы в Харькове попали на видео
Путин предрек желание украинских неонацистов пробраться с войной в Крым
Байден обвинил Россию в неоправданной атаке на украинский народ
Главнокомандующий ВСУ заявил о создании в стране «колоссальной силы»
Байден пообещал жесткий ответ на спецоперацию России в Донбассе
Лидер группы «Бахыт-Компот» назвал «панковские» места Москвы
В районе аэропорта Борисполь прозвучали взрывы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.