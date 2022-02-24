Кулеба рассказал об игнорировании Западом призывов заморозить «Северный поток-2»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Киев годами призывал заморозить проект газопровода «Северный поток-2», однако западные страны игнорировали его предложения. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV, запись опубликована в Twitter.

По его словам, если бы санкции против «Северного потока-2» ввели раньше, то, возможно, можно было бы избежать ситуации, которая сложилась на данный момент.

Ранее Министерство финансов США установило срок завершения всех операций с компанией-оператором газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Минфин ввел санкции против компании и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Согласно предписанию ведомства, завершить все операции с Nord Stream 2 AG необходимо до 2 марта 2022 года.

23 февраля президент США Джо Байден заявил, что страна ввела санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Ограничения также коснулись должностных лиц этой организации.