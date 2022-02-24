Дорогой iPhone рекордно подешевел в России

Стоимость iPhone 12 Pro Max снизилась на российском рынке до 90 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, iPhone 12 Pro Max в стартовой комплектации с 128 гигабайтами встроенной памяти оказался доступен на рынке дешевле 90 тысяч рублей — это рекордный показатель. На старте продаж — в ноябре 2020 года — дорогой флагман продавался в России по рекомендованной цене 110 тысяч рублей. Таким образом, удешевление составило около 20 процентов.

«На фоне выпуска моделей новой линейки iPhone 13 старые устройства стали выгодно отличаться своей стоимостью», — отметили авторы издания. Журналисты подчеркнули, что iPhone 12 Pro Max «вобрал в себя самые лучшие характеристики своей линейки». Флагманский аппарат имеет 6,7-дюймовый OLED-дисплей, чип Apple A14 Bionic, шесть гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 3687 миллиампер-часов.

В 2022 году Apple не выпускает и не продает флагманские смартфоны серии iPhone 12 Pro. Однако в интернет-магазине компании доступны младшие модели — iPhone 12 и 12 mini. Стоимость девайсов начинается с 55 тысяч рублей.

В начале февраля журналисты обратили внимание, что новый телефон iPhone 13 подешевел в России более чем на 15 процентов. Оцененный на старте продаж в 80 тысяч рублей телефон можно приобрести дешевле 60 тысяч рублей.