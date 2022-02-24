iPhone 14 получит рекордное время автономной работы

Новый смартфон Apple будет отличаться улучшенным временем автономной работы благодаря новому модулю 5G. Об этом сообщает тайваньское издание Economic Daily News.

Источник в цепочке поставок сообщил журналистам, что компания TSMC получила все заказы Apple на выпуск радиочастотных чипов 5G для аппаратов линейки iPhone 14. Переход на данное полупроводниковое оборудование, вероятно, связан с выбором модема Qualcomm Snapdragon X65. Устройства будут созданы по шестинанометровому техпроцессу, что обеспечит компактные габариты чипа и уменьшенное энергопотребление.

Сообщается, что новый 5G-модуль будет потреблять меньше энергии при работе в диапазоне шесть гигагерц и mmWave. Добавление нового модуля может стать причиной того, что новые смартфоны получат рекордное время автономной работы. Также новые чипы имеют компактные габариты, что позволит установить в девайсы более емкие аккумуляторы.

Кроме того, новое оборудование будет поддерживать работу в сетях Wi-Fi 6E. Это обеспечит более высокую производительность, меньшую задержку и повышенную скорость передачи данных. Специалисты полагают, что в 2023 году Apple может отказаться от услуг партнеров и перевести iPhone на собственные модемы 5G.

Ранее инсайдеры рассказали, что самый дорогой смартфон Apple 2022 года выпуска — iPhone 14 Pro — получит восемь гигабайт оперативной памяти. Актуальные iPhone 13 Pro и 13 Pro Max имеют шесть гигабайт оперативной памяти.