Кличко рассказал о КПП на въездах в Киев

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о работе контрольно-пропускных пунктов (КПП) на въездах в город. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кличко, во время режима чрезвычайного положения КПП появятся на всех основных въездах в украинскую столицу. Кроме того, в Киеве будет усилена кибербезопасность.

Верховная рада Украины одобрила введение режима чрезвычайного положения (ЧП) на всей территории страны. Он начал действовать с 00:00 (01:00 мск) 24 февраля. Исключением стали Донецкая и Луганская области, где с 2014 года уже действует особый правовой режим.