В ЛНР сообщили о сбитых беспилотниках Bayraktar

В Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сообщили о двух сбитых ударных беспилотниках Вооруженных сил Украины (ВСУ) Bayraktar TB2 под городом Счастье. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Народной милиции также заявили о том, что силы республики сбили два бомбардировщика ВСУ Су-24 вблизи поселков Смелое и Степовое.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По его словам, о помощи Москву попросили главы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).