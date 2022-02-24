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На Украине заявили об отходе пограничников с позиций

В Погранслужбе Украины сообщили о фактическом отходе пограничников с позиций

Фото: Державна прикордонна служба України

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) подтвердила фактический отход украинских пограничников с позиций. Об этом сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

В ГПСУ заявили, что в настоящий момент пограничники несут службу вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и готовы передислоцироваться на запасные позиции в зависимости от развития обстановки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.

Глава республики Владимир Зеленский назвал происходящие события агрессией с российской стороны, объявил в стране военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.

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Алевтина Запольская
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