На Украине заявили об отходе пограничников с позиций

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) подтвердила фактический отход украинских пограничников с позиций. Об этом сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

В ГПСУ заявили, что в настоящий момент пограничники несут службу вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и готовы передислоцироваться на запасные позиции в зависимости от развития обстановки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.

Глава республики Владимир Зеленский назвал происходящие события агрессией с российской стороны, объявил в стране военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.