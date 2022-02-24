На Украине заявили об отходе пограничников с позиций
В Погранслужбе Украины сообщили о фактическом отходе пограничников с позиций
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) подтвердила фактический отход украинских пограничников с позиций. Об этом сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.
В ГПСУ заявили, что в настоящий момент пограничники несут службу вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и готовы передислоцироваться на запасные позиции в зависимости от развития обстановки.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.
Глава республики Владимир Зеленский назвал происходящие события агрессией с российской стороны, объявил в стране военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.