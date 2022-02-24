Кремль прокомментировал возможность смены режима на Украине

Возможная смена режима на Украине является вопросом выбора народа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий приводит ТАСС в четверг, 24 февраля.

Песков отметил, что происходящее в настоящее время на Украине обязывает Москву к повышенному уровню бдительности. Представитель Кремля заверила, что действия России на Донбассе продиктованы ее интересами о будущем страны.

Он подчеркнул, что сроки демилитаризации и денацификации Украины, которые являются целями военной российской операции, определит верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

24 февраля президент России выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).