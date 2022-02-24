Все рейсы из ростовского аэропорта Платов отменены

На фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса все рейсы из ростовского аэропорта Платов были отменены. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани, пишет ТАСС.

«В связи с запретом использования южного воздушного пространства авиационными властями отменены все рейсы из аэропорта Платов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что авиарейсы из столичного аэропорта Шереметьево в города юга России отменены. В частности, отменены рейсы в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и Хургаду.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».