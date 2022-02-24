Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Все рейсы из ростовского аэропорта Платов отменены

Из ростовского аэропорта Платов отменены все рейсы на фоне проведения операции в Донбассе

Фото: Пивов / РИА Новости

На фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса все рейсы из ростовского аэропорта Платов были отменены. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани, пишет ТАСС.

«В связи с запретом использования южного воздушного пространства авиационными властями отменены все рейсы из аэропорта Платов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что авиарейсы из столичного аэропорта Шереметьево в города юга России отменены. В частности, отменены рейсы в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и Хургаду.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины
В Киеве зазвучала сирена воздушной тревоги
Шольц заявил об ужасном дне для Украины и всей Европы
В граничащем с Украиной российском регионе отменили занятия в школах и детсадах
В МВД ЛНР объявили о боевых действиях в районе подконтрольного Украине города
Доктор Мясников предупредил об опасности приема популярного микроэлемента
В Госдуме заявили об отсутствии планов по захвату Украины
Армия ДНР заявила об ударах по позициям ВСУ из всех доступных средств
Трамп прокомментировал военную операцию России в Донбассе
Минобороны России опровергло нанесение ударов по городам Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.