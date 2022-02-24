Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посольство Китая на Украине посоветовало гражданам прикрепить флаг КНР на машины

Посольство КНР на Украине посоветовало гражданам прикрепить флаг КНР на видные части машин

Фото: Chinese Embassy in Ukraine

Посольство Китая на Украине посоветовало гражданам страны прикрепить изображение флага КНР на видные части своих автомобилей. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее посольство КНР также призвало граждан Китая на Украине оставаться дома в качестве меры предосторожности после сообщений о взрывах и начале специальной операции по демилитаризации Украины. При этом постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь считает, что двери к решению кризиса «не до конца закрыты». По его словам, «все стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.

Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны России заявили о подавлении противовоздушной обороны ВСУ
Быстрый разгром украинских систем ПВО объяснили
В Латвии запретили ретрансляцию двух российских телеканалов
Посольство Китая на Украине посоветовало гражданам прикрепить флаг КНР на машины
Лукашенко проведет совещание с военными
В Москве проверят информацию о минировании всех судов
Эрдоган созвал Совет безопасности Турции в связи с ситуацией на Украине
Мосбиржа анонсировала открытие торгов
России предрекли всплеск спроса на жилье из-за признания ДНР и ЛНР
Еще два аэропорта на юге России массово отменили рейсы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.