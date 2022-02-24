Посольство Китая на Украине посоветовало гражданам прикрепить флаг КНР на машины

Посольство Китая на Украине посоветовало гражданам страны прикрепить изображение флага КНР на видные части своих автомобилей. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее посольство КНР также призвало граждан Китая на Украине оставаться дома в качестве меры предосторожности после сообщений о взрывах и начале специальной операции по демилитаризации Украины. При этом постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь считает, что двери к решению кризиса «не до конца закрыты». По его словам, «все стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.

