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Сбербанк заявил о штатной работе своих отделений

Сбербанк заявил, что средства для снятия в банкоматах доступны в полном объеме

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Отделения и устройства самообслуживания Сбербанка работают в штатном режиме. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе кредитной организации.

Там уточнили, что вся работа проходит в штатном режиме, даже несмотря увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. В Сбербанке отметили, что средства доступны клиентам в полном объеме.

Ранее Сбербанк опроверг попадание в санкционный список США на фоне спецоперации в Донбассе. «Это сбой сайта, информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы.

24 февраля после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе Московская и Санкт-Петербургская биржи остановили торги на всех рынках.

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Варвара Кошечкина
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