В Совфеде оценили обращение Зеленского к россиянам и спецоперацию в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский недостаточно квалифицирован, чтобы выполнить свои профессиональные обязанности. В связи с этим к его заявлениям необходимо относиться «достаточно критично». Таким образом оценила его обращение к россиянам сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в разговоре с «Известиями».

По ее мнению, более ранние высказывания и заявления президента Украины также «не поддаются никакой логике». Помимо этого, они «вызывают сомнения в его политической и психоэмоциональной адекватности».

Как пояснила Ковитиди, главной целью российской спецоперации по защите Донбасса остается именно защита мирных граждан ДНР, ЛНР, а также россиян, которые проживают на данной территории. Кроме того, «высшей ценностью является жизнь человека», для чего и проводится эта спецоперация. По этой причине ее можно назвать миротворческой, заявила сенатор.

В заключение Ковитиди отметила, что российская спецоперация прежде всего несет мир. Помимо этого, действия страны направлены на «сохранение европейской системы безопасности», так как все происходящее после 2014 года на Украине постепенно становится «опасным и для всей Европы».

В ночь на четверг, 24 февраля, Зеленский обратился к гражданам России. На видео, публикуемом в его Telegram-канале, украинский лидер заявил, что украинцы и россияне — разные, но «это не повод быть врагами». Он отметил, что Украина не представляет угрозу для россиян и не хочет «ни холодной, ни горячей, ни гибридной» войны. При этом президент заключил, что страна продолжит «защищаться», если все это не прекратится.

Позднее стало известно о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.