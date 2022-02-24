В Tesla появятся игры для ПК

Илон Маск анонсировал появление игр из Steam и ПК в электрокарах Tesla. Об этом сообщает издание Elecktrek.

22 февраля американский предприниматель отреагировал в своем Twitter на выход патча для Cyberpunk 2077, написав о тайтле «Отличная игра». На вопрос одного из комментаторов, появится ли новая версия игры на автомобилях Tesla, Маск ответил, что в компании работают над этим. «Мы думаем над тем, чтобы в Tesla можно было запустить продукты из Steam, а не какие-то конкретные игры», — пообещал появление новых релизов глава Tesla и SpaceX.

В автомобильной компании есть собственная платформа Tesla Arcade, в рамках которой производитель может интегрировать популярные игры в электрокары. «Сейчас это в основном делается для того, чтобы создать дополнительную ценность для пользовательского опыта, но у Tesla могут быть большие планы на игры внутри своих автомобилей», — говорится в заметке.

Авторы ссылаются на раннее утверждение Маска, согласно которому доступ к различным развлечениям в автомобиле может иметь решающее значение для потребителя, так как в будущем машины будут передвигаться полностью автономно. По словам Илона Маска, Tesla может выполнить данное обещание своим пользователям до конца 2022 года.

В конце декабря Tesla согласилась запретить запускать игры в своих автомобилях во время движения. Данное решение было принято после начала расследования Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA), сотрудники которого озаботились, что игры в машине могут отвлекать водителя от управления авто.