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В Tesla появятся игры для ПК

Илон Маск пообещал, что в автомобилях Tesla появятся игры из Steam

Фото: Abdel hadi Ramahi / Reuters

Илон Маск анонсировал появление игр из Steam и ПК в электрокарах Tesla. Об этом сообщает издание Elecktrek.

22 февраля американский предприниматель отреагировал в своем Twitter на выход патча для Cyberpunk 2077, написав о тайтле «Отличная игра». На вопрос одного из комментаторов, появится ли новая версия игры на автомобилях Tesla, Маск ответил, что в компании работают над этим. «Мы думаем над тем, чтобы в Tesla можно было запустить продукты из Steam, а не какие-то конкретные игры», — пообещал появление новых релизов глава Tesla и SpaceX.

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В автомобильной компании есть собственная платформа Tesla Arcade, в рамках которой производитель может интегрировать популярные игры в электрокары. «Сейчас это в основном делается для того, чтобы создать дополнительную ценность для пользовательского опыта, но у Tesla могут быть большие планы на игры внутри своих автомобилей», — говорится в заметке.

Авторы ссылаются на раннее утверждение Маска, согласно которому доступ к различным развлечениям в автомобиле может иметь решающее значение для потребителя, так как в будущем машины будут передвигаться полностью автономно. По словам Илона Маска, Tesla может выполнить данное обещание своим пользователям до конца 2022 года.

В конце декабря Tesla согласилась запретить запускать игры в своих автомобилях во время движения. Данное решение было принято после начала расследования Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA), сотрудники которого озаботились, что игры в машине могут отвлекать водителя от управления авто.

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Андрей Ставицкий
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