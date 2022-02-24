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Россиянам дали советы по возврату денег за поездки на фоне ситуации на Украине

Туристам напомнили, что возврат денег за отмененные рейсы возможен по причине форс-мажора

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Юристы дали россиянам советы по возврату денег за поездки на юг страны после временного закрытия ряда аэропортов региона и отмены рейсов на фоне ситуации на Украине. Их рекомендации публикует портал Tourdom.

Так, по словам основателя юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, все события геополитического характера, включая войны и революции, относятся к обстоятельствам непреодолимой силы, освобождающим стороны договора от ответственности. В связи с чем у путешественников имеется возможность возврата денег за несостоявшиеся туры по причине форс-мажора. При этом специалист напомнил, что не следует путать освобождение от ответственности с освобождением от обязательств или возврата денежных средств, которые, как правило, откладываются только на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

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«Основной совет сейчас — не совершать резких движений и подождать дальнейшего развития событий», — заявила юрист Альянса туристических агентств (АТА) Мария Чапиковская и добавила, что сначала туристам необходимо получить информацию от туроператора, и, уже исходя из этого, принимать дальнейшие решения. При этом эксперт отметила, что наиболее верный вариант действий для отечественных путешественников в настоящее время — перенести тур на более поздние даты.

«Текущие обстоятельства обладают признаками форс-мажора или обстоятельств непреодолимой силы согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса России. Однако в судебном порядке вопрос форс-мажора будет рассматриваться индивидуально по каждой ситуации. У обеих сторон есть чем апеллировать, и кто будет в итоге прав, покажет только практика», — пояснила Чапиковская.

Ранее российские туроператоры предложили варианты помощи туристам, которые не могут вернуться домой из-за закрытия ряда аэропортов в южных регионах страны. Так, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что в настоящее время ведутся переговоры с отелями на черноморском побережье о минимальной оплате за номера в условиях критической ситуации. 

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Валентина Процкова
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