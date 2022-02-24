Россиянам дали советы по возврату денег за поездки на фоне ситуации на Украине
Юристы дали россиянам советы по возврату денег за поездки на юг страны после временного закрытия ряда аэропортов региона и отмены рейсов на фоне ситуации на Украине. Их рекомендации публикует портал Tourdom.
Так, по словам основателя юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, все события геополитического характера, включая войны и революции, относятся к обстоятельствам непреодолимой силы, освобождающим стороны договора от ответственности. В связи с чем у путешественников имеется возможность возврата денег за несостоявшиеся туры по причине форс-мажора. При этом специалист напомнил, что не следует путать освобождение от ответственности с освобождением от обязательств или возврата денежных средств, которые, как правило, откладываются только на период действия обстоятельств непреодолимой силы.
«Основной совет сейчас — не совершать резких движений и подождать дальнейшего развития событий», — заявила юрист Альянса туристических агентств (АТА) Мария Чапиковская и добавила, что сначала туристам необходимо получить информацию от туроператора, и, уже исходя из этого, принимать дальнейшие решения. При этом эксперт отметила, что наиболее верный вариант действий для отечественных путешественников в настоящее время — перенести тур на более поздние даты.
«Текущие обстоятельства обладают признаками форс-мажора или обстоятельств непреодолимой силы согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса России. Однако в судебном порядке вопрос форс-мажора будет рассматриваться индивидуально по каждой ситуации. У обеих сторон есть чем апеллировать, и кто будет в итоге прав, покажет только практика», — пояснила Чапиковская.
Ранее российские туроператоры предложили варианты помощи туристам, которые не могут вернуться домой из-за закрытия ряда аэропортов в южных регионах страны. Так, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что в настоящее время ведутся переговоры с отелями на черноморском побережье о минимальной оплате за номера в условиях критической ситуации.