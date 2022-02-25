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Австралия расширит санкции против России

Премьер Австралии Моррисон пообещал вслед за США, Канадой, ЕС расширить санкции против РФ

Фото: Pixabay

Премьер-министр Скотт Моррисон Австралии в эфире телеканала 7News пообещал вслед за США, Канадой, ЕС расширить санкции против России.

По его словам, санкции будут направлены против олигархов, чей экономический вес имеет стратегическую значимость для России. Также ограничения вводятся против членов российского парламента, «которые проголосовали за использование военных сил на Украине».

Политик отметил, что намерен согласовать в Соединенными Штатами санкции против граждан Белоруссии, «причастных к российскому вторжению на Украину».

«Я бы хотел подтвердить, что мы работаем с НАТО, над обеспечением [поставок] нелетального военного снаряжения и медицинских поставок для народа Украины», — подчеркнул Моррисон.

Ранее председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола призвала Евросоюз (ЕС) ввести «самые строгие» санкции против России. Метсола отметила, что новые санкции должны быть «срочными и строгими, никто не должен укрыться от них».

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Позже Минфин США сообщил, что вводит ограничения против российских банков, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка.

Марина Совина
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