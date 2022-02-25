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Внедрение роботов связали с повышенной смертностью

Американские ученые связали появление роботов на производстве со смертностью

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Специалисты Йельского и Пенсильванского университетов (США) нашли связь между появлением роботов на производстве и ростом смерти сотрудников. Исследование было опубликовано в журнале Demography.

Ученые проанализировали статистику и нашли причинно-следственную связь между автоматизацией в промышленности и повышенной смертностью. По словам специалистов, из-за внедрения роботов предприятиям часто приходится сокращать сотрудников, которые могут слишком остро воспринять уход с работы. В группе риска находятся мужчины и женщины в возрасте от 45 до 54 лет, чаще всего люди погибают из-за самоубийства и передозировки наркотиками.

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Согласно исследованию, каждый новый робот на 1000 рабочих привел примерно к восьми дополнительным смертельным случаям на сто тысяч мужчин в возрасте от 45 до 54 лет. В женской группе аналогичной численности автоматизация привела почти к четырем дополнительным смертям. Также внедрение умной техники вызвало значительный рост суицидов среди мужчин среднего возраста и смертей от передозировки наркотиков среди мужчин всех возрастов и женщин в возрасте от 20 до 29 лет.

Кроме того, ученые выяснили, что автоматизация приводит к увеличению количества убийств, случаев выявления рака и сердечно-сосудистых заболеваний в определенных возрастных и половых группах.

В заключение авторы отметили, что ситуацию можно выправить с помощью адекватной государственной поддержки и программ социальной защиты. «Сильная система социальной защиты и политика на рынке труда, которые улучшают качество рабочих мест, доступных для работников без высшего образования, могут помочь снизить смертность», — подчеркнули авторы научной работы.

В ноябре 2021 года представители компании «Систематика» отметили, что пандемия заставила многие российские фирмы, которые ранее не планировали использовать промышленных роботов, задуматься о внедрении новых технологий. «Без промышленных роботов вообще нельзя говорить о наступлении четвертой промышленной революции», — отметил руководитель дирекции по работе с промышленными предприятиями компании Дмитрий Буторин.

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Андрей Ставицкий
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